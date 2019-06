Villeggendo a Villa Draghi con la “Passione” di Paolo Crepet

Secondo appuntamento a Villa Draghi di Montegrotto Terme per ‘Villeggendo’, la rassegna che unisce le parole della letteratura con la bellezza delle dimore che sono parte fondamentale della storia veneta: protagonista della serata di domani, 13 giugno, sarà Paolo Crepet, con il suo ultimo libro “Passione”.

Nel suo lavoro lo psichiatra e snocciolo va a caccia di luoghi comuni forti intorno al termine ‘passione’ per ribaltarli, per combattere i canoni della vulgata che vede la passione come sberleffo alla ragione, deragliamento dai canoni, minaccia al sistemo codificato.

Passione, secondo Crepet, è basata su ostinazione, tecnica e un’incontenibile urgenza di libertà ed è un meraviglioso traghetto che trasporta e preserva la speranza di una vita stupefacente.

L’appuntamento è alle 21, l’ingresso è libero.

