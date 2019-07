I vini Sengiari incontrano le eccellenze del territorio

Il 18 luglio 2019 ritorna per il 4° anno consecutivo, l’evento dell’estate dedicato ai vini Sengiari e che vedono protagonisti cibi e prodotti gastronomici tra i più interessanti del nostro territorio.

Ai partecipanti alla degustazione verrà proposto un percorso dove ogni postazione, avrà come protagonista un vino o un gruppo di vini che sarà possibile abbinare alle eccellenze gastronomiche delle aziende ospiti.



PERCORSO ENOGASTRONOMICO - La cucina Sengiari esprimerà il meglio della sua sapienza culinaria per creare straordinari abbinamenti con i propri vini e far vivere ai presenti una serata di grande convivialità e piacevolezza.



Le golosità preparate saranno: il Risotto ai Fiori di zucca e Moscato Secco “Calto della rata” DOCG, il Risotto alla Robiola e gelatina di “Vegro Riserva” DOC, la Sopressa aromatizzata al Colli Euganei Rosso DOC Vegro e i Zaetti alla grappa Fior d’Arancio.



Presenza fissa dell'Azienda Melotti con il "Risotto all'Isolana", lo storico risotto del territorio basso veronese e dopo il successo dell’anno scorso ritorna l’Azienda Morandi con i suoi tradizionali arrosticini di Agnello.



New entry: le specialità norcine di Casa Guarnieri con la sua storica affettatrice manuale “Berkel”, l’Azienda Scudellaro specializzata in razze avicole pregiate, presente con il “Pollo latte e miele”, mentre il maestro gelataio Daniele D’Antonia della Gelateria Nonno Piero preparerà in esclusiva il gelato al “Fior d’Arancio” e al “Vegro”



La serata sarà accompagnata da musica di alto livello con la performance del sassofonista DJ Thomas De Gobbi e dai Barman ABI Padova che ci delizieranno con un cocktail realizzato con i vini Sengiari.

LOCATION - L’evento si terrà nella Terrazza panoramica dell’azienda Sengiari in un percorso ricco di eccellenze enogastronomiche in una location da sogno immersa nel verde.



APERTURA AL PUBBLICO - Dalle ore 17:30 l’evento apre al pubblico. Con il costo dell’entrata (Euro 40.00) è previsto in omaggio un calice professionale con tracolla che accompagnerà durante le degustazioni. La prenotazione è obbligatoria.



18 luglio 2019 - Ore: 17.30-22.00

Cantina Sengiari: Evento-Degustazione

apertura a stampa, operatori e pubblico

Ingresso: 40 Euro – Evento su prenotazione

Tramonte - Via Pozzacale 33 - Tel. 0499935072

