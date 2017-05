I vini del sudafrica raccontati e degustati da Ottavio Venditto all'Abbazia di Praglia

Una serata di degustazione alla scoperta delle principali zone e cantine del Sudafrica è in programma lunedì 15 maggio alle 20.30 al centro congressi dell'Abbazia di Praglia.

IL VINO IN SUDAFRICA

Il Sudafrica, oggi settimo produttore di vino al mondo, è una realtà produttiva scoperta da poco a causa degli embarghi commerciali dovuti all'Apartheid.

In realtà, la viticoltura in questa nazione si pratica da 350 anni, molto prima che in California o in Australia.

Nella classica suddivisione tra produttori del nuovo e vecchio mondo, il Sud Africa solitamente finisce nella prima categoria. A torto.

La data spartiacque è il 1659: tutto parte da Costantia per mano di Jan van Riebeeck, medico chirurgo olandese della Compagnia delle Indie, che impiantò le prime viti.

Oggi l'industria del vino sudafricano dà lavoro a circa 300mila persone grazie ai quasi 100mila ettari vitati, equamente suddivisi tra varietà a bacca bianca (54.6%) e a bacca rossa (45.4%).

Chenin e Cabernet Sauvignon rimangono le varietà più utilizzate. E la produzione aumenta a vista d'occhio: nel 2014 la produzione ha raggiunto i 958.8 milioni di litri (nel 2006 erano 628.5).

Ultimo dato: il consumo pro-capite del Paese è di circa 9,5 litri l'anno, i sudafricani bevono in media la stessa quantità di vino di un nordamericano.

Molte delle aziende hanno una storia produttiva familiare secolare, il sistema delle denominazioni d'origine è del 1973, solo una decina di anni dopo rispetto all'Italia.

IL SOMMELIER

A guidarvi in un viaggio ideale alla scoperta di queste terre, narrate attraverso la degustazione di alcuni tra i vini più rappresentativi della loro produzione sarà Ottavio Venditto, veneziano, Miglior Sommelier d'Italia 2014, vincitore Master del Sangiovese e del Nebbiolo 2014, Master Friulano 2012, Wine Consultant e Direttore al ristorante La Tavernetta da Ottavio al Lido di Venezia.

VINI IN DEGUSTAZIONE

Spier - Methode Cap Classique 2013 - 60% Chardonnay 40% Pinot Noir Ayama - Chenin Blanc 2015 - 100% Chenin Blanc Morgenster - Morgenster White 2014 - 51% Semillon 49% Sauvignon Blanc De Grendel - Shiraz 2012 - 100% Shiraz Spier - Vintage Selection, Pinotage 2015 - 100% Pinotage Diemersfontein - Pinotage Coffèe Chocolate 2015 - 100% Pinotage

