“Il vino nell'arte”, incontro e degustazione al Circolo unificato dell'esercito

Società Dante Alighieri Comitato di Padova

Giovedì 23 novembre 2017, alle ore17.30 , a Palazzo Zacco

Circolo unificato dell'esercito - Prato della Valle 82

Nell'ambito della Settimana della cucina italiana nel mondo

“Il vino nell'arte”

DETTAGLI

Itinerario attraverso i capolavori dell'arte dedicati al succo della vite

A cura di Sergia Jessi Ferro

L'arte del vino è tra le eccellenze della nostra regione, e non solo sul piano gastronomico. È gusto, arte, linguaggio, uno dei veicoli più potenti ed efficaci nella divulgazione della nostra civiltà gastronomica ed artistica. Per questo, nell'ambito della settimana della cucina italiana nel mondo, la Dante Alighieri dedica all'arte del vino un affascinante itinerario per immagini attraverso i capolavori dell'arte dedicati al succo della vite. Seguirà aperitivo con degustazione. L'accesso è libero all'incontro culturale, su prenotazione per la degustazione.