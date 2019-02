"Vino in calice", degustazione e acquisto diretto a Piazzola sul Brenta

E’ in arrivo la Grande fiera del Vino “in Calice” con la sua prima edizione, che avrà luogo in via Piazza della Filatura , da sabato 16 a lunedì 18, presentata in una struttura di 5000 mq che diffonderà tra le sue ampie mura profumi ed aromi dei migliori Vini provenienti da tutta Italia.

Vino in Calice è una manifestazione a livello nazionale con vendita al diretta presso gli stand, e con oltre 80 espositori che ci accompagneranno in un percorso degustativo alla riscoperta degli autentici sapori Italiani, equipaggiati di un calice, una tasca porta bicchiere e di 5 coupon per le degustazioni che verranno consegnati con il biglietto d’ingresso all’area dedicata.

Dettagli

Vino “in Calice" con la sua prima edizione, che avrà luogo in via Piazza della Filatura, 18, 35016 (ex Jutificio) nelle date di

sabato 16 dalle ore 10.30 fino alle 21.30, e

domenica 17 dalle 10.30 alle 21;

lunedì 18 febbraio ingresso scuole e ristoratori.

con i soli 9 euro del biglietto avrete accesso il sabato e la domenica, dove vi verrà consegnato un calice ed’ una mappa espositori per facilitarvi l’orientamento all’ interno della fiera, e avrete il diritto a 5 degustazioni gratuite ( i minorenni in quanto non possono consumare alcoolici entreranno gratuitamente sotto la supervisione di un’adulto).

La fiera sarà un punto d'incontro tra produttori, associazioni, consumatori, rivenditori e ristoratori, dove attraverso un contatto diretto si potrà conoscere, assaporare e acquistare i prodotti che i nostri espositori producono con tanta passione.

Nonostante l’evento sia dedicato alle cantine e agli agricoltori, il vino non sarà l’ unico protagonista, all’ interno della manifestazione infatti potrete trovare produttori di olio, caseifici e prodotti alimentari.

Di seugito Ospiti che arricchiranno la fiera dal punto di vista culturale..

L’editore Riccardo Penzo, autore del libro Ristoranti Che Passione, una guida che unisce appassionati di gastronomia con ristoratori meritevoli selezionati su prova diretta; un progetto che ha rivoluzionato l'esperienza enogastronomica nel Veneto.

IL Maitre Pastissier et Mìtre Chocolatier Matteo Andolfo, fondatore dell’accademia di pasticceria creativa, che gestirà il ristorante con cucina a vista presente in fiera, dedicata alla vendita di primi piatti e dessert.

La Sommelier Chiara Lain che presenterà lezioni dedicate alle tecniche di degustazione, e le differenze di produzione di dei Vini e Spumanti.

L'Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio (ONAF) che presenterà in concomitanza alla Associazione Assaggiatori Grappa e Acquaviti (ANAG), una sala dedicata alle degustazioni di formaggi con abbinamento grappe.

Info

Abbiamo scelto la citta di Piazzola sul Brenta come scenografia per l’evento, in quanto è un paese conosciuto per i suoi continui eventi a livelli internazionali presentati presso la rinomata Villa Contarini.

Vino in Calice coglie l’occasione per invitarvi a partecipare a questa sublime esperienza enogastronomica presentata da Bit srl.(per il programma completo dell’evento e cosi visitate il sito www.vinoincalice.it)

Evento facebook https://www.facebook.com/events/816279605250048/

https://www.facebook.com/Vino-in-Calice-278458192928304/

Gallery