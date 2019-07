Future Vintage Festival 2019 a Padova "Be dissident”

Torna, anche quest’anno, il Future vintage festival. Appuntamento a Padova, al centro Altinate San Gaetano il 13, 14 e 15 settembre

X Edition

Be dissident

Il Festival del lifestyle e della comunicazione sulle origini e ispirazioni delle tendenze contemporanee.

Tre giorni di grandi ospiti, esposizioni, incontri, concerti e nightlife.

Dettagli

Future Vintage, festival del lifestyle e della comunicazione, per la sua X Edizione (Padova, 13, 14, 15 settembre 2019, Centro culturale San Gaetano) torna ad esplorare le ispirazioni, le origini e le contaminazioni delle tendenze contemporanee attraverso un nuovo payoff: “Be dissident”.

Dopo aver indagato l’anima della Strada, Future Vintage si configura come un osservatorio delle culture underground oggi mainstream che hanno cambiato il mondo, influenzando tendenze, lifestyle, moda, comunicazione, costume e società e che si sono sviluppare “sotto”, “contro” e parallelamente alla cultura dominante, finendo nell’avere un ruolo fondamentale nel creare un nuovo immaginario di simboli, approcci e riferimenti nel mercato globalizzato

La vision del festival proporrà un programma ricco di personaggi controversi e contenuti provocatori, dal mondo rap al rock, dagli eccessi sregolati della moda alle ultime tendenze dello street style, dalle club culture alla fotografia più borderline, dalle nuove frontiere del woman empowerment al trend hunting contemporaneo, dagli action sport più estremi alla cultura ultras, dalla moda neopunk alla stand up comedy più scorretta, dal giornalismo gonzo al digital marketing più disruptive, dalla street art alle fanzine indie, dall’hardcore zen alla letteratura ecologica, e molto altro ancora.

Il tutto raccontato in prima persona dai protagonisti più autorevoli e “dissident”, attraverso il genio ribelle e la creatività sregolata che hanno segnato la loro evoluzione artistica e professionale.

Un Festival con grandi ospiti internazionali, appuntamenti culturali, concerti serali, dj set, esposizioni artistiche che ripercorreranno gli stili, i trend e le nuove subculture underground che stanno creando un nuovo spirito anticonformista e linguaggi non omolagati pronti a condizionare il mercato globale. Un ricco programma che ci ricorderà che il mestiere del ribelle non è passato di moda. Perché ribellarsi non basta mai.

Cambiamento, ribellione, innovazione, sostenibilità che si rifletteranno anche nella nuova area espositiva dedicata alla ricerca, con brand internazionali, spazi dedicati a limited edition e ai migliori resellers nazionali, showcase, archivi e i migliori selezionatori vintage, coinvolgeranno il pubblico di appassionati, uffici stile, buyer e influencer. Un serbatoio di stili ed influenze che stanno creando nuovi fenomeni del lifestyle.

Dal centro storico della città di Padova, presso il Centro Culturale San Gaetano, ex tribunale del XVI secolo ristrutturato in vetro e acciaio, connubio tra passato e futuro, Future Vintage Festival coinvolgerà i Giardini dell’Arena, polmone verde e cornice d’eccezione per nuove esperienze immersive, tra workshop, aperitivi e performance live serali, fino ad abbracciare un’inedita location urbana, teatro di un grande evento di preview.

Orari

Area espositiva San Gaetano:

Venerdì 13 Settembre: 15 – 21;

sabato 14 Settembre: 10 – 21;

domenica 15 Settembre: 10 – 21.

Ultimo ingresso Expo: 20.30

Ultimo ingresso Auditorium: 21.30

Info web

https://www.facebook.com/events/336174326956871/

http://www.futurevintage.it/festival/

