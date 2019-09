Vintagemania 14, mostra mercato a Villa Contarini

Vintagemania, quando la moda ritorna di moda. Sabato 21 e domenica 22 settembre per la prima volta all’interno delle meravigliose sale di Villa Contarini a Piazzola Sul Brenta (PD) la mostra mercato del vintage più imitata, giunta alla sua quattordicesima edizione, con i migliori professionisti del vintage provenienti da tutta Italia.

Nel parco della villa auto d’epoca, street food e musica live per un weekend di puro divertimento per tutta la famiglia.

Vintagemania 14

Ingresso adulti 8 - euro

Ingresso under 14 - 2 euro

Accesso per disabili

Biglietto valido per entrambe le giornate

Accesso ai cani consentito nel parco ma non all'interno della villa.

Dettagli

La mostra mercato si svolgerà nelle splendide sale della Reggia del Palladio dove i migliori professionisti del Vintage italiano presenteranno le loro ultime ricerche.

Concerti live, artisti di strada, intrattenimento bimbi ed aree di ristorazione animeranno il parco storico coinvolgendo le famiglie per l’intera giornata.

Info web

https://www.propiazzola.it/event/vintagemania/

https://www.facebook.com/events/2422382544714753/