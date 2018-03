"Violenza di genere: possibilità per arginarla", conferenza al centro Vivivita Syn

Venerdì 16 marzo alle ore 20.45 nella sala Vivivita Syn di Padova si svolge la conferenza "Violenza di genere: possibilità per arginarla. Risorse sperimentate, finora inutilizzate, da conoscere", con Sergio Signori medico olistico e conferenziere.

L'incontro

É storicamente provato che un mezzo non violento, consistente nel cambiare frequenza interiore con mezzi facilmente apprendibili, riduce significativamente gli episodi di violenza in generale e di violenza sulle donne in particolare.

Una risorsa poco conosciuta, che sarebbe ora di utilizzare per arginare questo inaccettabile fenomeno, purtroppo ancora frequente. Risultati storici e proposte concrete.

L'evento prevede anche un breve momento esperienziale conclusivo.

Ingresso

Ingresso libero. É gradita la prenotazione

Informazioni e prenotazioni

Associazione culturale Syn-Arci Centro studi per l’educazione biocentrica

via Chiesanuova, 242/B - Padova

049.8979333 - 340.7726113 - 340.4776462

assocsyn@tin.it

www.centrostudisyn.it

