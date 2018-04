“Violenza al lavoro: dalla discriminazione alle molestie”, incontro al Bo

Il 5 aprile alle ore 17, in Aula Nievo a Palazzo del Bo in via VIII Febbraio, 2 a Padova, si terrà l’incontro con Stefano Ciccone (Fondatore di "Maschile Plurale") e Lorenza Leonardi (segretario Cisl Veneto) dedicato alla “Violenza al lavoro: dalla discriminazione alle molestie”.

Anche questo appuntamento di giovedì, organizzato dal Forum interdisciplinare per gli studi e la formazione di genere dell’Università di Padova , rientra nel nuovo ciclo degli “Incroci di genere” che quest’anno tratta un tema molto attuale “La violenza: tra corpi e simboli”.

Grazie al confronto tra uomini e donne provenienti dall’università e dal territorio, il ciclo esplora lungo differenti tracciati alcuni dei luoghi e delle modalità più significative con cui si manifesta oggi la violenza di genere. In questo quadro si pone attenzione sia alle diverse forme in cui prende corpo la violenza – da quelle fisiche e sessuali, attuate o minacciate, a quelle mediate dalla discriminazione e dalla disparità – sia ai codici culturali che la legittimano, prescrivendo, direttamente o indirettamente, determinati modelli di femminilità e mascolinità.

Gli incontri sono aperti a tutta la cittadinanza, con ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Per informazioni:

Bruna Giacomini, coordinatrice del Forum

forum.genere@unipd.it

http://www.unipd.it/forumgenere/iniziative