One Billion Rising a Cittadella, flashmob per dire no alla violenza sulla donne

Sabato 9 febbraio, nel centro storico di Cittadella, si svolgerà la manifestazione OneBillionRising promossa dal Team di Jazzercise Cittadella. L'evento avrà il patrocinio del Comune di Cittadella e sarà in collaborazione con il team di Jazzercise Rosà, Jazzercise Tezze sul Brenta, JazzerciseVicenza Nord Fitness Center, Jazzercise Marsango & Campo San Martino.

In questo momento di sconvolgimenti e trasformazione OneBillionRising 2019 si pone l'obiettivo di liberare il mondo da qualsiasi forma di violenza verso le donne e bambine, ma anche verso tutte quelle persone che per un motivo o per un altro vengono discriminati. Operando già da sette anni, il movimento OneBillionRising si trova ad affrontare sfide sempre più grandi. Per combattere la violenza c'è la necessità di affrontare il problema in tutte le sue forme.Insieme alla violenza fisica e sessuale vanno considerate anche le discriminazioni in campo economico, ideologico e sociale.

Quello che chiede la campagna di quest'anno è di essere più coraggiosi, approfondire, riflettere, studiare, ascoltare, imparare, risvegliare ciò che non si conosce, porre domande difficili, impegnarsi, intraprendere azioni e spingersi fuori dalle zone di comfort fisicamente e intellettualmente.

Il Team d'istruttori del Jazzercise Cittadella, sensibile verso questa tematica così importante, ha deciso che è fondamentale, anche quest'anno, dare un contributo alla lotta contro la violenza sulle donne. Ciò si concretizza con l'organizzazione in città del flashmob che si svolge in tutto il mondo sulle note di "Break the chain".

Per dare ancora più visibilità a questa importante iniziativa, gli istruttori Jazzercise, hanno pensato di coinvolgere, oltre all'amministrazione comunale come l'anno precedente, anche alcune scuole del territorio cittadellese. Questo perché sono convinti della necessità di sensibilizzare anche le fasce più giovani della società in merito a questo problema di sempre più attualità.

Programma

L'evento si svolgerà sabato 9 febbraio ed inizierà alle ore 17 in Piazza Pierobon con un primo flashmob.

Un secondo momento è previsto alle 17.15 in Piazza Martiri del Grappa dove verrà ballata per la seconda volta la coreografia sulle note di "Break the chain".

Il pomeriggio terminerà con il ritorno in Piazza Pierobon alle 17.30 con l'ultimo flashmob.

Nella settimana precedente all'evento verranno organizzate le prove per imparare la coreografia coinvolgendo le allieve che abitualmente frequentano le lezioni di Jazzercise a Cittadella,gli istruttori di altre strutture Jazzercise, l'Amministrazione Comunale e le associazioni con cui il team Jazzercise di Cittadella collabora da tanti anni.

Le prove si svolgeranno alla palestra della scuola Primaria Cornaro sita in via Angelo Gabrielli, Cittadella (Pd) ed alla palestra della scuola primaria Marco Polo sita in via Montenero, Cusinati di Rosà (Vi). Il team di Jazzercise Cittadella ringrazia fin d'ora l'amministrazione comunale per la concessione delle piazze principali di Cittadella e del patrocinio,i docenti del Liceo "Tito Lucrezio Caro" di Cittadella per la disponibilità dimostrata nel coinvolgere gli studenti della struttura scolastica, i propri allievi Jazzercise, gli istruttori ed allievi Jazzercise delle altre strutture vicentine e padovane, tutti coloro che vorranno partecipare al flashmob per manifestare il loro NO alla Violenza sulle donne.

Per maggiori informazioni sull'evento

Giuseppe Sandon Jazzercise Qualified Instructor Jazzercise International Presenter giuseppesandon@gmail.com

Info web

https://www.onebillionrising.org/events/one-billion-rising-jazzercise-cittadella/