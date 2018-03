“Violini straordinari” concerto solidale alla Sala dei Giganti

L'associazione Team for children onlus, che opera nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell'Ospedale di Padova, organizza un concerto all'insegna della solidarietà.

Il maestro Matteo Fedeli suona il violino Guarneri 1694, accompagnato, al pianoforte, dal maestro Carlo Balzaretti.

Prima del concerto viene presentato, in anteprima, il progetto fotografico realizzato dall'artista Anna Bussolotto, dedicato alla forza e all'unicità delle teenagers attualmente in cura presso l'Ospedale di Padova.

Tutto l'incasso viene devoluto all'associazione Team for children.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Padova. Donazione minima 25 euro.

Per informazioni

Sabina Rosa

cell. 346 6038293

email info@violinistraordinari.it

sito www.violinistraordinari.it