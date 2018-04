Virtuosismi Vocali e Strumentali, “Folías de España” in Sala dei Giganti

Da venerdì 20 aprile a venerdì 25 maggio in Sala dei Giganti al Liviano sono previsti quattro concerti diversi fra loro per stile ed epoca, ma accomunati dal grande valore dei loro esecutori.

Si avvicenderanno concerti di musica da camera e programmi solistici, grandi interpreti come il soprano Marianna Prizzon e il violinista Andrea Cardinale e giovani solisti di eccezionale talento come il flautista Tommaso Benciolini e la pianista Leonora Armellini.

SCOPRI LA RASSEGNA COMPLETA

L'evento

La rassegna avrà inizio venerdì 20 aprile con il concerto di Maddalena Murari, interamente dedicato alla musica spagnola e intitolato "Folíes de España". La prima parte del concerto sarà un omaggio a Granados ed Albeniz, mentre nella seconda parte saranno eseguiti brani di compositori sudamericani quali Lecuona, Ginastera e Villa-Lobos, permettendo così agli ascoltatori di cogliere le diverse peculiarità ritmiche delle danze spagnole e sudamericane.

Prossimi concerti

Biglietti

Interi 7 euro; ridotti 5 euro (studenti), gratuito per i minori di anni 18

Acquistabili da Gabbia Dischi (via Dante, 8 - Padova) o il giorno stesso dalle ore 20 al botteghino della Sala dei Giganti

Informazioni

347.4749682

Gallery