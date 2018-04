Virtuosismi Vocali e Strumentali, “Omaggio a Puccini” in Sala dei Giganti

Da venerdì 20 aprile a venerdì 25 maggio in Sala dei Giganti al Liviano sono previsti quattro concerti diversi fra loro per stile ed epoca, ma accomunati dal grande valore dei loro esecutori.

Si avvicenderanno concerti di musica da camera e programmi solistici, grandi interpreti come il soprano Marianna Prizzon e il violinista Andrea Cardinale e giovani solisti di eccezionale talento come il flautista Tommaso Benciolini e la pianista Leonora Armellini.

Venerdì 27 aprile il soprano Marianna Prizzon eseguirà un programma dedicato al compositore Giacomo Puccini proponendo alcune delle sue arie più famose (Quando m’en vo’ da Bohéme, Un bel dì vedremo da Madame Butterfly) accostate ad arie meno note ma di eguale bellezza (Chi il bel sogno di Doretta da La Rondine, Tanto amore segreto da Turandot, Se come voi piccina da Le Villi).

Interi 7 euro; ridotti 5 euro (studenti), gratuito per i minori di anni 18

Acquistabili da Gabbia Dischi (via Dante, 8 - Padova) o il giorno stesso dalle ore 20 al botteghino della Sala dei Giganti

347.4749682