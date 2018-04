Virtuosismi Vocali e Strumentali, FortePiano Trio in Sala dei Giganti

Da venerdì 20 aprile a venerdì 25 maggio in Sala dei Giganti al Liviano sono previsti quattro concerti diversi fra loro per stile ed epoca, ma accomunati dal grande valore dei loro esecutori.

Si avvicenderanno concerti di musica da camera e programmi solistici, grandi interpreti come il soprano Marianna Prizzon e il violinista Andrea Cardinale e giovani solisti di eccezionale talento come il flautista Tommaso Benciolini e la pianista Leonora Armellini.

L'evento

Protagonisti del concerto di sabato 5 maggio saranno i giovani talenti Tommaso Benciolini, Ludovico e Leonora Armellini, protagonisti del FortePiano Trio (flauto, violoncello e pianoforte). La giovane formazione ha iniziato nel 2012 un’intensa attività concertistica che l’ha portata ad esibirsi regolarmente nelle principali città italiane ed estere. Il FortePiano Trio è inoltre impegnato nella diffusione di nuova musica come dedicataria di varie opere contemporanee, riscuotendo ad ogni esibizione consenso di pubblico e critica.

Prossimi concerti

Biglietti

Interi 7 euro; ridotti 5 euro (studenti), gratuito per i minori di anni 18

Acquistabili da Gabbia Dischi (via Dante, 8 - Padova) o il giorno stesso dalle ore 20 al botteghino della Sala dei Giganti

Informazioni

347.4749682