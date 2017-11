"Il virtuosismo tedesco", concerto alla cappella universitaria San Massimo

Domenica 19 novembre alle ore 17.45 nella cappella universitaria San Massimo va in scena il concerto "Il virtuosismo tedesco", dedicato al il violino barocco virtuoso in Germania.

Un viaggio nel repertorio tedesco per violino e basso dopo Bach, un sguardo curioso al manoscritto di Dresda e le sue musiche più interessanti.

Anne Schumann (violino barocco)

Klaus Voigt (viola da spalla)

Chiara De Zuani (clavicembalo)

Musiche di F. Benda, J. Graf, G.B. Platti e C.H. Graun.

Gli esecutori sono specialisti nel repertorio barocco e si esibiscono nelle più importanti stagioni concertistiche in Europa, utilizzando strumenti d'epoca o copie.

Interessante l'uso della viola da spalla, strumento da poco ritrovato, ricostruito e riutilizzato.

Gallery