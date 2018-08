Vise Trio feat. Crivellaro & Taucher a Il Chiosco

Domenica 26 agosto alle 21 Alberto Visentin, uno dei più amati e seguiti tra i giovani chitarristi blues made in Veneto, sarà protagonista con il suo trio e due superospiti al Chiosco.

Vise Trio

feat. Crivellaro & Taucher

Alberto Visentin - chitarra voce

Cocco Marinoni - basso

Andrea Posocco - batteria

ospiti

Enrico Crivellaro - chitarra

Pietro Crivellaro - hammond

Nato a Conegliano ha già al suo attivo un disco solista e numerose esperienze concertistiche in Italia e all'estero, specie negli States. Nella sua Bibbia ci sono il blues, il soul, il funk e con queste premesse quali potevano essere gli ospiti migliori per questa serata ad alto tasso di infiammabilità se non Enrico Crivellaro e Pietro Crivellaro, veterani de Il Chiosco ch affiancheranno il trio.

Ingresso

Ingresso libero con tessera soci.

Inizio live alle 21.30; la domenica sera al Chiosco è possibile cenare con menu pizza o grigliata a prezzo fisso e non si accettano prenotazioni.

Contatti

www.ilchiosco.pd.it

www.facebook.com/ilChiosco. Padova