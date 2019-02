“Visioni future”, Vittorio Emanuele a Confartigianato Padova

Sarà Vittorio Emanuele Parsi, docente di Relazioni internazionali all’Università Cattolica di Milano, il primo ospite di “Visioni future”, il ciclo d’incontri promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Padova.

L’appuntamento si terrà mercoledì 6 febbraio, alle ore 18, nella sede di Confartigianato Imprese Padova, in via Masini 6, a Padova.

Vittorio Emanuele Parsi è uno dei massimi esperti nei campi delle relazioni transatlantiche, della sicurezza in Medio Oriente, dei cambiamenti strutturali del sistema politico internazionale, del rapporto tra democrazia e mercato. È editorialista per “Il Sole 24 Ore” e “Avvenire”, oltre che opinionista per diverse testate giornalistiche e televisive. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche anche internazionali, è membro del Comitato Scientifico di Confindustria ed insegna presso la Scuola di Formazione della Presidenza del Consiglio. Il suo ultimo libro, “Titanic. Il naufragio dell'ordine liberale”, è pubblicato presso Il Mulino.

“Con questo incontro e attraverso tutti gli appuntamenti in programma, intendiamo costruire strumenti per comprendere meglio il contesto nel quale oggi opera la piccola impresa – spiega il Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Caruso -. Viviamo infatti una situazione in continua evoluzione, che richiede chiavi di lettura sempre più sofisticate. Per questo motivo abbiamo pensato di programmare il ciclo di incontri Visioni future”.

Info web

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visioni-future-strumenti-per-fare-impresa-in-un-mondo-che-cambia-55022773597