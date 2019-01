“Visioni liquide”, personale di Laura Nicolae alla Galleria Città di Padova

Inaugurazione sabato 26 gennaio ore 17.30

Presenta: prof. Adone Brandalise

La mostra personale di Laura Nicolae Visioni Liquide, realizzata all’interno dell’iniziativa Percorsi di arte Contemporanea. Autunno- Inverno 2018/2019, presenta una ventina di acrilici su tela dal 2014 ad oggi, a ripercorrere la ricerca pittorica dell’artista, caratterizzata da marcati riferimenti alla cultura orientale. Ogni dipinto è accompagnato da un breve componimento poetico di ispirazione nipponica, l’haiku; le tele astratte rendono visibile il processo, in parte casuale, che ha portato alla loro realizzazione, rendendo centrale il concetto di fluidità.

La pittura di Laura Nicolae ha la sottile eleganza che deriva da un’eccezionale intuizione cromatica. Composizioni che, attraversando gli estremi della spontaneità gestuale fino ad una costruzione più elaborata, ci rimandano in prima istanza ai territori dell’azionismo e dell’impressionismo astratto nord-americano. Senza dubbio la distanza concettuale è molto grande. Nicolae fa sì che il dialogo tra gli haiku e le immagini sia allo stesso tempo reale e bello. Un’esperienza che abbraccia con tenerezza la sensibilità dell’osservatore. (Fernando Torres, direttore ICPNA, Lima).

Laura Nicolae

Laura Nicolae vive e lavora a Padova e ha esposto in varie mostre personali e collettive in Italia e all’estero (Lima, Atene, Francoforte, Tokyo). La sua produzione artistica spazia dalla pittura astratta, all’illustrazione di libri, all’icona in stile bizantino. Di recente ha pubblicato la raccolta “Haiga a modo mio” (2018) che indaga il rapporto dell’artista con la tradizione dell’haiku e dell’haiga giapponese e ne elenca diverse opere recenti.

Nell’ambito della mostra mercoledì 6 febbraio 2019 alle ore 17.30in Galleria si terrà la conferenza del professore universitario Marcello Ghilardi dal titolo Immagine, fenomeno, gesto: arte e trasformazione di sé nella tradizione estremo-orientale.

Informazioni

Ingresso libero

Galleria Città di Padova - Vicolo Santa Margherita, 2 - laterale Via San Francesco

Orario: dal 26 gennaio al 9 febbraio h. 16-19.20 (chiuso festivi)

Tel. 3403230490

assartepadova@libero.it

www.asssartepadova.it

Facebook https://www.facebook.com/events/863092734032260/

Comune di Padova- Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

