“Visioni per il patrimonio industriale”, seminario a Padova

"Visioni per il patrimonio industriale" è un seminario volto a fornire visioni innovative e strumenti operativi a professionisti, investitori, imprenditori del settore che nella regione si trovano sempre più frequentemente a fronteggiare la necessità di recuperare e riutilizzare il patrimonio di edifici industriali dismessi, sottoutilizzati o in via di dismissione.

Gli aspetti urbanistici e legislativi relativi alla riqualificazione e al ripensamento delle aree produttive, anche in riferimento della recente legge per il contenimento del consumo di suolo, e le esperienze innovative nel riutilizzo degli edifici industriali costituiranno il fulcro dell’evento disseminativo e formativo. Il seminario si concluderà con una tavola rotonda aperta al dibattito e al contributo dei partecipanti, a cui prenderanno attivamente parte i partner aziendali del progetto di ricerca POR FSE iWrecks e alcuni stakeholder territoriali invitati all’evento.

L’evento è promosso dall’Ordine degli Architetti P.P. e C, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova, dalla Fondazione Ingegneri Padova e organizzato dal gruppo di ricerca iWrecks del Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale dell’Università degli Studi di Padova.

Si informano gli interessati che la partecipazione prevede il riconoscimento di 3 crediti formativi professionali (CFP) agli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P. e C. e all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Padova.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati.

https://www.facebook.com/events/522690651575466/

