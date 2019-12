Speciale visita guidata di palazzo Bo, palazzo Liviano e Sala dei Giganti per gli studenti UniPd

Si festeggia un compleanno al Bo, due anni del progetto Stage Visit Unipd che, dal dicembre 2017, ha il duplice scopo di coinvolgere chi studia nel supporto del Servizio Visite guidate a Palazzo Bo e Liviano, nell'accoglienza e nell'accompagnamento di numerosi visitatori e, al contempo, di dare loro la possibilità di fare un'importante esperienza formativa, mettendo in pratica le conoscenze acquisite nei rispettivi percorsi di studio e maturando i crediti formativi previsti per i rispettivi corsi di laurea. Oltre 60 studenti-guide si sono alternati nelle 1300 visite in questo biennio, la maggior parte in lingua straniera (inglese, tedesco, cinese, giapponese, russo, francese e spagnolo), spiegando la bellezza degli ambienti dell’Università di Padova a oltre 26mila visitatori, ospiti del rettorato, congressisti e delegazioni in visita al Bo. Non solo, hanno progettato con il Servizio Visite di Ateneo particolari percorsi trasversali chiamati “Tracce”, declinando la meraviglia dei palazzi accademici seguendo filoni e storie di scienza. Sono nate così le visite tematiche sulle tracce femminili, di giuristi, di medici illustri, di cinema, di gio ponti, di galileo e di galileo junior. Hanno contribuito ad aggiornare le pagine social di Visit Unipd, Instagram e FB dedicate alla valorizzazione del patrimonio di Ateneo oltre che alla promozione delle iniziative e delle visite guidate.

Uno stage, quello degli studenti universitari padovani, che ha quindi un valore aggiunto. In questo contesto, infatti, i tirocinanti hanno l'occasione di acquisire conoscenze approfondite e competenze specifiche al fine di valorizzare il patrimonio storico artistico dell'Università di Padova e l'immagine stessa dell'Ateneo, trasmettendo al maggior numero di visitatori, di qualsiasi nazione e provenienza, le conoscenze acquisite. Le studentesse e gli studenti Unipd che hanno partecipato attivamente al progetto di stage si vedono riconosciuta l'esperienza anche grazie agli Open Badge "Valorizzazione del patrimonio di Ateneo".

Venerdì 13 dicembre alle ore 13, per festeggiare questo compleanno si è deciso di dedicare una speciale visita guidata gratuita fra gli spazi di Palazzo Bo, Palazzo Liviano e la Sala dei Giganti, dedicata esclusivamente a studentesse e studenti Unipd e realizzata proprio grazie al supporto agli stagisti e alle stagiste del Progetto, in collaborazione con la goliardia. L'iniziativa consentirà agli studenti di visitare anche il Museo di Scienze archeologiche e d'arte di Palazzo Liviano, aperto per l'occasione dalla curatrice Alessandra Menegazzi.

Come partecipare

Per partecipare alla visita guidata gratuita riservata a studenti e studentesse Unipd, è necessaria la prenotazione online a https://www.unipd.it/visita13dic

Info web

https://www.unipd.it/visita13dic