Domenica di Carta, apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Padova

Apertura straordinaria dell’Archivio di Stato di Padova nell’ambito dell’iniziativa Domenica di Carta sul tema “Archivi di famiglie e persone: le tutele possibili”.

Conferenza, mostra documentaria e visite guidate domenica 14 ottobre dalle 10.30 alle 13.30.

Torna l’apertura straordinaria di Biblioteche e degli Archivi statali, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare un ricchissimo patrimonio rappresentato da documenti, manoscritti, pergamene, libri, giornali, riviste, ma anche disegni, stampe, fotografie, carte geografiche, incisioni e pezzi di grande pregio. Nella sede dell’Archivio di Stato di Padova in via dei Colli n. 24, zona Brusegana, domenica 14 ottobre 2018 dalle ore 10.30 alle ore 13.30, nell’ambito dell’oramai consolidata iniziativa “Domenica di Carta” indetta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e coordinata quest’anno a livello regionale dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino - Alto Adige, si terranno una conferenza e una mostra documentaria (con visite guidate su prenotazione) sul tema Archivi di famiglie e di persone.

Gli archivi privati di famiglia e di persona costituiscono, singolarmente e nel loro insieme, uno dei più importanti beni culturali presenti nel nostro Paese. Nella maggior parte dei casi essi sono, rispetto alla loro consistenza reale e all’ambito di produzione, solo parzialmente noti e, spesso, anche a rischio di conservazione. Gli archivi privati nobiliari, in particolare, insieme con gli archivi pubblici e statali costituiscono un sistema di fonti tra loro complementari, fondamentale per la ricostruzione e la corretta comprensione dei complessi meccanismi che sottendono all’evoluzione degli ordinamenti e alla storia sociale, politica, economica delle società di riferimento.

La loro tutela e valorizzazione rientra pertanto tra gli obiettivi strategici primari del Ministero per i beni e le attività culturali. L’Archivio di Stato di Padova propone una conferenza, cui sono stati invitati a partecipare proprietari detentori e la Biblioteca Civica di Padova, istituto pubblico conservatore di archivi privati, che vuol essere l’occasione per una riflessione condivisa sulle tutele possibili di un patrimonio documentario così rilevante per qualità e quantità.

Conferenza ore 10.30-12.30

Saluti istituzionali Cristina Roberta Tommasi, direttore dell’Archivio di Stato di Padova – Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Veneto e del Trentino - Alto Adige

Gli archivi privati di famiglie e persone. Le tutele possibili Andrea Desolei, funzionario Archivista di Stato

I produttori e i conservatori d’archivio Nicola Boaretto, funzionario Archivista di Stato

Archivi di famiglia affidati allo Stato: il patrimonio dell’Archivio di Stato di Padova Vincenza Cinzia Donvito e Mariella Magliani, bibliotecarie della Biblioteca Civica di Padova

Archivi di famiglia e di persona nella Biblioteca Civica di Padova Avv. Alessandro di San Bonifacio, Archivio della famiglia dei Conti di San Bonifacio

Martina Massaro, Istituto Universitario di Architettura di Venezia (IUAV)

L’archivio della famiglia dei Conti di San Bonifacio

Le Digital Humanities per la tutela e la valorizzazione degli archivi privati

Mostra documentaria e visite guidate alle ore 12.30 e 13

Visite guidate su prenotazione e gruppi max. 15 persone

Per informazioni

Archivio di Stato di Padova

Tel. 049 624146

e-mail as-pd@beniculturali.it

