Visita al Castello Carrarese

Vi ricordiamo che le visite al Castello Carrarese non vanno prenotate in anticipo: le modalità di accesso sono spiegate nel testo sottostante.

Grazie della vostra comprensione.

Il FAI - Delegazione di Padova e il Comitato Mura di Padova vi aspettano al Castello Carrarese per rivelarvene angoli nascosti e aspetti sconosciuti. Se non l'avete mai visto, se l'avete visitato in fretta, se volete essere aggiornati sulle ultime scoperte, che nessuno vi ha ancora raccontato, ecco l'occasione giusta!

Era il marzo 2007 quando FAI e Comitato Mura hanno unito le loro forze per la prima apertura pubblica del castello, per le Giornate FAI di Primavera, cui molte altre ne sono seguite negli anni successivi.

Grazie alle due Associazioni, e alla preziosa collaborazione del Nucleo Tutela Beni Culturali della Protezione Civile, sono ormai qualche migliaio i padovani, e non solo, che hanno potuto visitare il Castello Carrarese.

In questi anni sono proseguite le ricerche da parte delle Soprintendenze, che hanno confermato la straordinaria importanza di questa struttura, che troppi, anche fra persone di cultura, consideravano irrecuperabile, dunque da destinare a un qualsiasi uso, anche privato. A partire dalla scoperta, proprio nel 2007, degli affreschi della sala di Luigi il Grande d’Ungheria, le rivelazioni si sono succedute fino a riproporre il castello come una delle più ricche e sontuose residenze signorili di fine Trecento, in "competizione interna", vien da dire, con la reggia che i Carraresi già possedevano al centro della città. Ciò, grazie ai numerosi ulteriori frammenti di decorazioni a fresco ritrovati in un gran numero di ambienti, alle tracce dei famosi camini cilindrici carraresi, ma anche di impianti igienici, d’avanguardia per l’epoca, e a un raffinato sistema di isolamento dei pavimenti per mantenerli asciutti e confortevoli. Un autentico tesoro di storia e cultura di cui la città sta riacquistando sempre maggiore consapevolezza e il cui recupero, pur fra mille difficoltà, pare ormai avviato.

Programma

Ritrovo in Piazza Castello dalle 9.45

È prevista la possibilità di presentarsi in loco sin dalla mattina e ritirare il ticket per l'orario desiderato (salvo disponibilità al momento della richiesta).

Non è possibile altro tipo di prenotazione.

I turni di visita:

- dalle 10 alle 12 (partenza ultimo gruppo)

- dalle 14 alle 16.30 (partenza ultimo gruppo)

Vi sarà quindi una pausa tra le 12.45 (ora fine ultimo turno mattutino) e le 14 (inizio primo turno pomeridiano).

La visita al castello dura all’incirca 90 minuti con gruppi di massimo 25 persone con partenze ogni 30 minuti, all'ora e alla mezzora

Attenzione

L'orario di partenza dei gruppi è indicativo, e potrà subire qualche ritardo.

In considerazione della disponibilità di meno di 300 ingressi nell'arco della giornata, vi consigliamo di presentarsi per tempo.

Si raccomanda l'uso di scarpe chiuse, meglio se con suola di gomma.

Contributo

Contributo minimo consigliato 3 euro.

Gita in barca con gli Amissi del Piovego.

La visita potrà arricchirsi di una gita in barca, grazie alla collaborazione esterna degli Amissi del Piovego: dopo la visita, chi lo desidera potrà fare una gita in barca di una ventina di minuti sino al ponte delle Torricelle, con partenza dall'imbarcadero di Piazzetta Delia, dove vi aspetteranno le imbarcazioni (offerta libera a partire da 5 euro a favore degli Amissi del Piovego).

Un volontario degli Amissi del Piovego sarà presente all'uscita di ogni gruppo, raccoglierà gli interessati e li accompagnerà all'imbarcadero.

Info web

https://www.facebook.com/events/2491834994235003/