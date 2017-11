Concerto e visita guidata “Ospiti a Palazzo Mussato”

L’associazione La Torlonga, in collaborazione con il primo istituto comprensivo statale “Francesco Petrarca di Padova”, organizza un appuntamento musicale a palazzo Mussato.

In programma un concerto che viene preceduto, per chi lo desidera e fino ad esaurimento posti, da una visita guidata alla scoperta del Palazzo.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione.

Le prime cinquanta prenotazioni possono, prima del concerto, visitare anche il ciclo decorativo di palazzo Mussato.

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche del Comune di Padova.

INFORMAZIONI

Associazione la Torlonga

Telefono 349 6855584

Email infolatorlonga@gmail.com

Sito web www.latorlonga.it

Social pagina Facebook