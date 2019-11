Tour guidato alla nuova Diemme Academy di Albignasego

Sabato 7 dicembre, dalle 11 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18, aprirà le porte al pubblico Diemme Academy, il nuovo centro di formazione sul caffè, ristorazione e cultura enogastronomica di Padova. Sarà possibile fare un tour guidato, per visitare tutte le aule e ricevere informazioni sui corsi.

La Diemme Academy di Padova è il polo di riferimento per il training professionale di chi opera nel settore bar, ristorazione, pasticceria e ospitalità, offrendo l’opportunità di specializzarsi e ottenere qualifiche utili allo sviluppo del business. Nel 2020 la gamma dei corsi proposti sarà ancora più ricca: il cuore rimane la formazione in ambito caffè, su cui Diemme da sempre crede e investe, secondo un approccio pratico, completo e flessibile. L’obiettivo è infatti quello di portare ciascun professionista a una visione attuale ed evoluta del settore, trasmettendo un sapere concretamente spendibile sul mercato e accompagnandolo nel percorso di espressione e valorizzazione delle proprie abilità.

Spazio sarà dato quindi ai corsi sulla preparazione dell’espresso, sulla lavorazione del latte e latte art, sulle estrazioni alternative e l’analisi sensoriale. E a quanti desiderano ottenere le certificazioni SCA, riconosciute a livello internazionale, Diemme Academy metterà a disposizione il know how dei propri trainer interni autorizzati per il conseguimento dello SCA Coffee Skills Diploma. Cresceranno anche le proposte in ambito food & beverage e bar management: l’esperienza maturata in Italia e all’estero nella gestione diretta di pubblici esercizi hanno infatti consentito a Diemme di sviluppare una propria concezione “integrata” di locale, ora trasformata anche in una serie nutrita di corsi per innovare e migliorare l’offerta a 360°, imparare strategie vincenti di gestione e marketing, e più in generale per coltivare la curiosità e la crescita di consapevolezza.

Oltre ai corsi professionali l’Academy accoglierà poi momenti serali a carattere più divulgativo, aperti anche agli amatori, in modo da innalzare il livello di percezione della qualità e per contribuire attivamente alla diffusione della cultura enogastronomica.

Informazioni e contatti

Web: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visita-alla-nuova-diemme-academy-82787031239