Visita guidata gratuita alle pievi della Sculdascia su due ruote

Cosa hanno in comune la Ciesazza, l'Abbazia di Carceri, l'Anconese e Megliadino San Vitale? Una forte spiritualità e devozione religiosa che inizia nei secoli altomedievali. Un tour in bicicletta per scoprire l'evoluzione socio-economica e culturale delle terre dell'antica Scodosia con gli occhi dei pellegrini che ne percorrevano le strade. Durante il percorso faremo tappa alla Ciesazza di Ponso e all'Abbazia di Carceri.

Appuntamento domenica 20 ottobre 2019 ore 8.30, Chiesa Santa Maria ai prati, via Vittorio - Località Ciesazza, Ponso (PD).

Durata: 5 ore

Percorso ad anello lunghezza 30 km circa

Si consiglia abbigliamento adatto alla stagione, impermeabile, bottiglia d'acqua

Kit riparazione ruota

Informazioni, contatti e prenotazioni

Prenotazioni: www.galpatavino.it – www.collieuganei.it

Mail: visit@galpatavino.it – Tel. 347 6238422.