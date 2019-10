Visita guidata "Bike&Wild": di ponte in ponte lungo i corsi d'acqua fino a Vighizzolo d'Este

In bici dalla città di Este lungo l’argine del Frassine per arrivare a Vighizzolo d'Este dove incontreremo le Tre Canne, manufatto idraulico costruito in età veneziana per permettere al fiume Fratta-Gorzone di scorrere al di sotto del canale Santa Caterina. Ci dirigeremo poi alla volta di Carceri e della sua magnifica Abbazia, proseguiremo verso la Torre Marchionale e rientreremo a Este.



Appuntamento domenica 6 ottobre 2019, ore 8.30, Ponte della Torre, via Padana Inferiore 21 ad Este (PD).

Informazioni e contatti

Durata 5 ore - difficoltà medio-facile - percorso ad anello lunghezza 30 chilometri circa.

Si consiglia abbigliamento adatto alla stagione, impermeabile, bottiglia d'acqua - kit riparazione ruota - adatto ad adulti.

Prenotazioni: www.galpatavino.it – www.collieuganei.it

Mail: visit@galpatavino.it – Tel. 347 6238422.