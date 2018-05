"Pio Enea degli Obizzi e il suo castello", visita guidata al Catajo con Fantalica

Per Pomeriggi d'Arte 2017/18 Fantalica propone una visita guidata al castello del Catajo dal titolo "Pio Enea degli Obizzi e il suo castello". Un pomeriggio d'arte tra gli affreschi del maniero, la storia della famiglia e le bellezze naturali del Parco delle Delizie.

Guida: dott.ssa Giuliana Gamba.

L'iniziativa rientra nell'ambito del ciclo di incontri e visite guidate incentrate sul tema “L'uomo fra terra e cielo a Este”. Sarà un viaggio tra luoghi, personaggi e culture, che permetterà di riscoprire la propria città come centro culturale di grande rilevanza nel corso dei secoli fino ad oggi.

La visita

Una famiglia del Cinquecento padovano tanto ambiziosa quanto affascinante.

Una storia fatta di grandi personalità e di nomi noti all'élite padovana cinquecentesca.

Stiamo parlando della famiglia Obizzi.

Proprio loro furono gli ideatori e promotori di una delle più belle e affascinanti ville venete: il castello del Catajo. Un luogo che racchiude in se tutta la bellezza di un secolo di rinascita, ambizione e fasto.

Attraverso uno dei più grandi cicli di affreschi europei, ancora straordinariamente conservato, un grande pittore come Giovanni Battista Zelotti racconta la storia della famiglia che in principio lo abitò: una storia che attraversò secoli di guerre, grandi poteri e tragedie famigliari.

Nel corso dei secoli si è detto cenacolo letterario, alloggio militare, villa principesca e reggia imperiale.

Ma il castello del Catajo non è solo questo, è anche una macchina del tempo straordinaria che riesce a riportare il visitatore all'interno di quella che era la sua vita quotidiana, fatta di meravigliosi vestiti, bellissime terrazze e grandi sale in cui passeggiare per poi perdersi nello straordinario giardino storico che conserva ancora piante secolari.

Dettagli

Ritrovo: ore 16 all'ingresso del castello. Inizio visita ore 16.30

Durata: 1 ora dentro al castello e 30 minuti nel parco

Partecipanti: minimo 20 massimo 30

Iscrizione

Per partecipare è necessario iscriversi entro e non oltre il 2 marzo versando il contributo alla sede dell’associazione Fantalica.

Costi:

intero 17 euro

ridotto 14 euro (soci Fantalica, Associazione Progetto Portello, Associazione Villeggiando)

ridotto bambini 10 euro (da 10 a 14 anni)

Informazioni

Associazione culturale Fantalica - Este

328.1735995,

fantalica@fantalica.com / fantalicaeste@gmail.com