Visita guidata gratuita tra leggende e misteri di Monselice

Dai fantasmi del Castello, agli "spettri" delle Sette Chiesette, Monselice conserva molti segreti tra le sue pietre di trachite. Da Piazza Ossicella all'antiquarium longobardo, passando per Piazza Mazzini e arrivando fino alle Sette Chiesette, quanti e quali misteri nasconde Monselice? Una passeggiata per scopire gli aneddoti, le leggende e le testimonianze delle cronache medievali.



Appuntamento Iat Monselice, via del Santuario 6, Monselice(PD) sabato 2 novembre. Due turni di visita: 10-12.30 e 14-16.30.

In caso di maltempo la visita guidata sarà annullata.

Web: www.galpatavino.it – www.collieuganei.it

Mail: visit@galpatavino.it – 347 6238422