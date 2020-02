Visita guidata alle mura di Cittadella

Visita guidata di Cittadella, una splendida città murata di origine medioevale che si trova a pochi chilometri da importanti centri artistici quali Padova, Vicenza, Treviso, e inserita nell’ampio contesto storico di altre città murate del Veneto quali Bassano del Grappa, Marostica, Asolo, Castelfranco Veneto.

La nostra guida turistica il 5 aprile 2020 vi accompagnerà lungo la cinta muraria, uno dei pochi esempi di sistema difensivo con camminamento di ronda ancora percorribile, perfettamente conservata nel tempo e giunta ai giorni nostri ancora integra. E’ quindi uno dei sistemi difensivi più belli in Europa, dove le mura si elevano ad un’altezza media di 14 metri, ma nei torrioni posti a vedetta delle porte si arriva anche a 30 metri e da dove si ha una vista a 360° sulla geografia circostante. Sarete poi accompagnati nel centro storico per scoprire storie e curiosità di questa deliziosa cittadina. In chiusura, aperitivo presso un’osteria del centro storico.

Durata prevista: circa 3 ore

Include: guida turistica, aperitivo, assicurazione, organizzazione tecnica.

Extra: possibilità di transfer su richiesta.

Il tour è garantito con un minimo di iscritti.

In caso di condizioni meteo avverse, ci riserviamo la possibilità di cancellare la visita.

Informazioni e contatti

Viaggiare Curiosi agenzia turismo sostenibile

Via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD

cell. 328 4089272

e-mail info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com/it/