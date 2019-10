Visita guidata al Museo archeologico ambientale delle acque di Padova

Padovanità organizza sabato 19 ottobre la visita guidata alla scoperta di un luogo particolare ed ai più sconosciuto della nostra stupenda città. Presso la Chiesa di Sant’Eufemia, edificio di grande valenza storica ed architettonica edificato nelle forme esistenti nel XXVIII secolo, sebbene le origini dell’edificio risalirebbero al 918 e, secondo alcune fonti, addirittura al periodo paleocristiano., vi è un centro culturale e museale impegnato nel recupero delle testimonianze del passato, attraverso studi a carattere interdisciplinare.

Qui sono custoditi i reperti rinvenuti negli alvei dei fiumi del padovano (soprattutto nel tratto del fiume Brenta a nord di Padova) che documentano la storia delle genti venete dall’età pre-protostorica (età del Bronzo) a quella romana-medievale, per arrivare all’età rinascimentale e fino ai giorni nostri. Il nucleo più consistente del museo riguarda dei manufatti in bronzo appartenenti ad un santuario di età protostorica e romana, un luogo di culto a carattere comunitario, frequentato quasi ininterrottamente dal 750 a.C. al 400 d.C.. Un altro nucleo espone ceramiche tardomedievali e rinascimentali databili tra il 1400 e il 1700 d.C., e una raccolta di armi e strumenti medievali. Una sezione didattica, costituita da pannelli con immagini da satellite e da foto aeree, illustra le indagini geomorfologiche effettuate sul territorio evidenziandone le trasformazioni subite nel corso del tempo ad opera della natura e dell’uomo.

Come di consueto a conclusione della visita verrà offerto a tutti i partecipanti un aperitivo. Il ritrovo è fissato per le 15.15 nel piazzale del cimitero di Altichiero (sito dietro al museo, in via Querini 84). Vi aspettiamo numerosi.

Informazioni, contatti e prenotazioni

È richiesto un contributo di 6 euro, per le coppie complessivamente 10 eruo. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

