Visita guidata gratuita al Museo della civiltà contadina a Carceri

Come erano le case dei nostri bisnonni contadini, artigiani e lavoratori di campagna? Come si svolgeva una giornata tipo? E i bambini di una volta? Come si divertivano e giocavano? I loro genitori come si procuravano il necessario per mangiare, vestire e scaldarsi? La visita alle collezioni del Museo della civiltà contadina di Carceri ci aiuterà a rispondere ad alcune di queste domande che non riguardano il passato ma anche il presente. E alla fine proveremo a giocare tutti assieme come una volta!

Appuntamento sabato 14 marzo 2020. Museo della civiltà contadina, Via Camaldoli 4 - Carceri (PD). Info pratiche: durata 2h - turni di visita: ore 14.30, 17.

www.galpatavino.it/calendario – visitgal.collieuganei.it

visit@galpatavino.it – 347 6238422