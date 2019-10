Dal sole al neon: visita guidata Museo di storia della fisica

Cosa si sapeva della luce nel passato? E come si studiava il Sole? Questo è stato per lungo tempo l’unica fonte di illuminazione, insieme al fuoco. Ma quando si è arrivati alla lampadina elettrica? E all’illuminazione al neon? Queste e altre domande saranno al centro di questa speciale visita guidata centrata su luce e colori. Visita guidata per tutti.

Museo di storia della fisica, via Loredan, 10 – 35131 Padova.

Giovedì 21 novembre ore 18-19.

Costo: 5 euro per persona (gruppi di 10 persone: 45 euro)

Durata della visita 1 ora

Prenotazione obbligatoria entro il lunedì 18 novembre 2019 al link https://bit.ly/2MGCRlR

Numero massimo di partecipanti 20 persone. L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Informazioni e contatti

Società Mondo Delfino

dal lunedì al venerdì 9 – 12

Segreteria Musei tel. 333-4308117

Web: http://www.mondodelfino.it/wordpress/

Gallery