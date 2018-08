Affresco Euganeo propone una visita guidata all'Orto botanico di Padova, patrimonio Unesco, domenica 2 settembre alle ore 11.30.

La visita

L'orto botanico di Padova, risalente al 1545, costituisce il piú antico orto botanico universitario del mondo. Riconosciuto come patrimonio dell umanitá da parte dell Unesco, ospita al suo interno piante medicinali ed ornamentali da ogni angolo della Terra; negli ultimi anni si é ulteriormente arricchito con Il Giardino della biodiversitá, un opera architettonica proiettata verso il futuro e capace di ricreare i climi e la flora di tutte le latitudini. Scopri quest'angolo verde incastonato nel pieno centro della cittá e passeggia attraverso il tempo tra gli alberi secolari come la palma di Goethe del 1585, il platano orientale cavo del 1680 e immergiti negli esotici habitat del Giardino della biodiversitá, per riscoprire l'importanza e la bellezza della natura!

Biglietti

Quota: Intero: 15 euro comprensivo di biglietto e visita guidata

Ridotto 9 euro: bambini dai 6 ai 18 anni non compiuti, possessori di Padova Card, studenti dell'Università di Padova dimostrando documento.

Prenotazione

Prenotazione obbligatoria ad esaurimento posti

Attenzione: si raccomanda puntualità. Il ritrovo sarà 10 minuti prima sul PONTE davanti al cancello di accesso all'Orto Botanico

In caso siate in ritardo contattare il 3428587830 o chiedere al banco informazioni della visita di Affresco euganeo

Parcheggio consigliato: Parcheggio Piazza Rabin

Informazioni

Per richieste particolari per visite private o domande specifiche contattare il +39 3428587830

