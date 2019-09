Visita al'Orto Botanico con guida naturalistico-ambientale

Domenica 22 settembre 2019 alle ore 10 è prevista la visita guidata dell’Orto Botanico dell’Università di Padova e del suo Giardino della Biodiversità con Guida Naturalistico-Ambientale, attività organizzata dall’Associazione Culturale Arka. Durante la visita si potranno ammirare e conoscere molte specie vegetali tra le quali piante medicinali, piante velenose e piante in pericolo di estinzione.

Info e prenotazione (obbligatoria)

La visita guidata avrà luogo con minimo 10 partecipanti e con massimo 30 partecipanti, pertanto per partecipare è obbligatoria la prenotazione. Le prenotazioni rimarranno aperte fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per prenotare chiamare il numero 347-2103368 (se non raggiungibile chiamare il numero 377-8407205).

Ingresso

A carico dei partecipanti sono sia il contributo per la visita guidata, sia del biglietto d’ingresso.

Per informazioni dettagliate, visitate il sito www.naturarka.it

https://www.facebook.com/visite.guidate.veneto/