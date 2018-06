Visita guidata all'Orto botanico

Sabato 9 giugno l’associazione culturale Arka organizza una visita guidata dell’Orto botanico e del Giardino della biodiversità dell’università di Padova con guida naturalistico-ambientale.

Dettagli

La visita guidata avrà luogo con un minimo di 10 e con un massimo di 30 partecipanti, pertanto è obbligatoria la prenotazione.

Ritrovo: all’incrocio tra via Orto botanico e via Donatello, davanti al ponticello del cancello d’ingresso all’Orto.

Data e ora: Sabato 9 giugno alle ore 17.

Durata: circa 1 ora e 45 minuti circa.

A carico dei partecipanti sono il contributo guida ed il biglietto d’ingresso all’Orto:

contributo guida per l’associazione: adulti 5 euro, 2,50 euro bambini under 14

gruppi di almeno 10 persone adulte: 8 euro per adulti, 5 euro per ragazzi fino a 17 anni

Prenotazione obbligatoria entro sabato 9 giugno alle 13; chiamando il 347.2103368 (se non contattabile il 377.8407205).

La visita guidata sarà rimandata in caso di maltempo e i partecipanti saranno avvisati telefonicamente della nuova data.