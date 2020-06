"Foresti": storia di una città accogliente, visita guidata a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/257119235494739/

Lo dicono gli studi: tra le condizioni fondamentali per attrarre investimenti in un contesto urbano, rientra anche un ambiente accogliente, ossia la capacità di aprirsi al "nuovo".

A Padova figure di grande talento hanno portato il loro carico di conoscenze contribuendo allo sviluppo della scienza, dell'economia, della cultura e delle arti.

Giotto, Galileo, Sant'Antonio, Petrarca, Antenore prima di tutti, sono tra i più noti a legare le loro vicende alla storia di Padova, ma come non citare Jacopo Dondi, Francesco Pedrocchi o Francesco Canova, fondatore del Cuamm?

In un percorso a tappe in città vi sveleró l'anima e la storia di un città che ha saputo rinnovarsi ad ogni epoca, sapendo accogliere.

Dettagli della visita

Costo della visita guidata 13 euro adulti/8 euro under 14. Avremo con noi la radiolina per garantire il distanziamento sociale.

Visita guidata di sabato 13 giugno dalle 10 alle 12 è a numero chiuso con obbligo di prenotazione via mail ad alice@historiatourism.it

Entro 48 ore riceverete il modulo contatti e le istruzioni per il pagamento online.

