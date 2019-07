Martedì 9 luglio alle ore 18 si terrà la visita guidata a piazza Insurrezione con "Padova Originale" per il centenario del Bauhaus. Durante la visita verranno fornite delle anticipazioni della "Guida" alla storica piazza che uscirà a settembre.

Piazza Insurrezione, ovvero “la Piazza fascista di Padova”. Ma è veramente così? Solo in parte perché, stranamente, in Piazza Insurrezione si sono concentrate le opere di molti fra i migliori architetti padovani del Novecento: Gino Peressutti, Miozzo e Mansutti, Quirino De Giorgio Renato Iscra, Giulio Brunetta, Carli e Moschino. Per non parlare degli artisti: Paolo Boldrin, Servilio Rizzato, Fulvio Pendini, Giuseppe Santomaso. Alla storica piazza Padova Originale dedicherà la guida “Piazza dell’Insurrezione 28 Aprile 1945 – Guida monumentale e artistica” a cura di Pietro Casetta, che uscirà a settembre e di cui questa visita guidata vuole offrire le anticipazioni.

Palazzo Antenore e le opere di Giuseppe Santomaso in esso presenti, e l’attualissima Palazzina ex Valle Sport (ora sede di agenzia di un istituto bancario) saranno i principali protagonisti della visita guidata organizzata da Padova Originale martedì 9 luglio, con ritrovo alle 18.00 sotto la facciata del Palazzo della Camera di Commercio in Piazza Insurrezione a Padova. La visita sarà gratuita e aperta al pubblico, e sarà condotta dall’architetto Roberto Righetto, per Palazzo Antenore, e dall’architetto e ingegnere Giorgio Carli per la Palazzina ex Valle Sport, di cui è stato l’autore assieme al collega Giorgio Moschino. La visita costituirà di fatto un’anticipazione dei contenuti della Guida alla storica piazza che uscirà a settembre a cura di Pietro Casetta, che avrà come oggetto tutti i tredici edifici che formano la Piazza.

Con la visita e la Guida Padova Originale vuole portare il proprio contributo al Centenario del Bauhaus, il più grande esperimento al mondo nel campo del design, dell’architettura e di tutte le arti applicate, che continua ad ispirare architetti e designer. Palazzo Antenore, attribuibile a Renato Iscra, è stato scelto come oggetto della visita in quanto il più influenzato dallo stile Bauhaus fra i tredici edifici che formano la Piazza. La Palazzina ex Valle Sport è invece un valido esempio di interpretazione attuale dello stile razionalista, affermatosi proprio attraverso il Bauhaus.

