A Padova la visita guidata interattiva "Il mistero della statua scomparsa"

Domenica 1 settembre 2019 si terrà una visita guidata per risolvere un delitto e per scoprire la storia e dei misteri di Padova. La scoperta era di quelle che, se rivelata, avrebbe fatto parlare di sé per molto tempo. Il diario ritrovato era un vero e proprio rompicapo: l’unico elemento chiaro era chi l’aveva scritto aveva scoperto qualcosa di molto importante per la città di Padova. Donatello, Ezzelino, Pedrocchi e molti altri nomi erano scritti in quei fogli: c’era tutta la storia di Padova in quegli appunti! E tutto girava attorno ad una parola: “Palladio”. Che l’autrice di questo diario avesse trovato la mitica statua?

Partendo dalla mitologia, attraversando i principali punti della storia di Padova, i visitatori dovranno risolvere i giochi che la ricercatrice ha lasciato sul suo diario, forse per proteggere la sua scoperta. Aneddoti, racconti e curiosità vi faranno scoprire la città sotto una nuova luce! I monumenti, le piazze, le strade, si trasformano in luoghi non più da visitare passivamente, ma da analizzare per trovare le tracce che servono per risolvere il caso.

Una guida turistica conduce i partecipanti, divisi in piccole squadre, lungo una vera e propria ricerca che si svolge partendo da Prato della Valle, passando per il centro della città (Piazza delle Erbe, Piazza dei Signori e altri punti) per terminare nelle sale storiche del Caffè Pedrocchi. Due ore e mezza circa, 7 tappe, sempre accompagnati dalla guida; in alcune tappe un gioco da risolvere, in altre un indizio da ispezionare e valutare, in altre ancora un nuovo pezzo della storia, fino al finale, in cui si scoprirà – forse – dove si trova il mitico Palladio.

Informazioni e contatti

Data: domenica 1 settembre 2019

Punto di partenza: fontana di Prato della Valle, Padova

Itinerario: Tutti i monumenti saranno visitati solo all’esterno.

Durata: circa 2 ore e mezza, con partenza alle 15:00



Prezzo:

25 euro a persona con pagamento anticipato via bonifico entro mercoledì 28 agosto.

28 euro con PayPal o Satispay entro venerdì 30 agosto

Incluso ingresso alle sale storiche del Caffè Pedrocchi.

Numero di partecipanti: minimo 8, massimo 30

Web: https://www.playthecity.it/events/visita-guidata-padova-01-09-19/

Evento Facebook