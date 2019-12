Visita guidata gratuita "Le piante del Natale e il bosco d'inverno"

Il bosco nella sua veste invernale riserva delle magiche sorprese: passeggiando al suo interno possiamo trovare piante sempreverdi e altre che appaiono morte ma che da alcuni piccoli segnali possono far capire come la vita stia solo aspettando il ritorno della primavera. Scopriremo insieme le piante della tradizione natalizia, ma anche quelle utilizzate per infusi e tisane per le fredde sere invernali.

Appuntamento giovedì 26 dicembre 2019 ore 14.30, Chiesa di San Giorgio, via San Giorgio 16 - Rovolon (PD).

Durata 2 ore 30 minuti - lunghezza a/r 6 km - consigliate scarpe da trekking e abbigliamento adatto alla stagione, impermeabile.

In caso di maltempo l'escursione sarà annullata.

Informazioni, prenotazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria

www.galpatavino.it/calendario – www.collieuganei.it

visit@galpatavino.it – 347 6238422