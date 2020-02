Visita guidata alla scoperta della Sala Carmeli

Padovanità aprirà eccezionalmente le porte di Sala Carmeli, splendido e sconosciuto tesoro della cultura e della storia patavina. Sabato 7 marzo dalle 16 alle 17.30 in collaborazione con La Torlonga,si potrà ammirare uno dei luoghi simbolo della tradizione culturale padovana, ora finalmente fruibile e visitabile.

Padre Michelangelo Carmeli nel '700 volle fortemente questa biblioteca che nel 1761 in seno al Convento di San Francesco contava circa 22.000 volumi, tra cui 420 manoscritti antichi e pregiati. Purtroppo nel 1797 le truppe francesi allontanarono i frati occupando il convento trasformandolo in ospedale militare, saccheggiando e distruggendo quasi tutto l'archivio e soprattutto quando, nel 1810 quando il convento di San Francesco Grande venne soppresso per decreto napoleonico e i beni furono confiscati dal demanio.

Una visita guidata condurrà gli ospiti alla scoperta dei tesori e della storia di questa piccola ma incantevole e affascinante realtà padovana, sono previsti 2 turni distinti di visita (16 e 16.45) Al termine della visita verrà offerto un aperitivo!

Informazioni e contatti

È richiesto un contributo di 10 euro a persona. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo: eventipadovanita@gmail.com

Il ritrovo è fissato per le 15.40 in piazza del Santo sotto la statua del Gattamelata.

Web: https://www.facebook.com/events/491023305169998/

