Visita guidata alla scoperta di Sant'Antonio Abate e il suo "porseeto" a Teolo

Facile passeggiata sul Monte della Madonna, perfetta anche per le famiglie. Scopriremo i resti dell’antico monastero di Sant’Antonio Abate, Santo patrono degli allevatori e degli animali domestici, e vedremo anche la splendida grotta naturale, in cui si narra sia vissuta da eremita Santa Felicita, e dove sgorga una sorgente d’acqua. Scopriremo la particolare natura del luogo, ma ci sarà spazio anche per racconti e leggende su Sant'Antonio Abate.

Appuntamento sabato 18 gennaio 2020, ore 14:30, parcheggio di Passo Fiorine, Teolo (PD).

Durata 2 ore e 30 minuti - lunghezza a/r 2 km - dislivello 50mt - consigliate scarpe da trekking e abbigliamento adatto alla stagione, impermeabile. In caso di maltempo l'escursione sarà annullata.

Informazioni e contatti

Prenotazione obbligatoria: www.galpatavino.it/calendario – www.collieuganei.it

visit@galpatavino.it – 347 6238422