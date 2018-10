Visite guidate con la formula del “Trekking urbano 2018: il cibo dove non ti aspetti - luoghi, arte e tradizioni a Padova

Il Comune di Padova aderisce alla XV Giornata nazionale del Trekking urbano che, per l’edizione 2018, ha come titolo “Raccontami come mangi e ti dirò chi sei. Camminando tra cibo, arte e paesaggi alla scoperta della città”.

L’appuntamento padovano, intitolato “Il cibo dove non ti aspetti - luoghi, arte e tradizioni a Padova”, prevede un itinerario alla scoperta della città sotto la prospettiva artistica, culinaria e scientifico-botanica.

Nel corso dell’iniziativa è possibile effettuare una degustazione di prodotti tipici nelle botteghe “Sotto il Salone”, al costo di 5 euro a persona.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Siena, nell’Anno nazionale del cibo italiano.

Itinerario

Il percorso si sviluppa tra Palazzo della Ragione, nell’anniversario degli 800 anni dall’inizio della sua costruzione, per scoprire le curiosità culinarie trecentesche affrescate in Salone, i mercati di piazza delle Erbe e piazza dei Frutti e le botteghe sotto il Salone, Palazzo Zuckermann, per ammirare utensili e corredi da cucina, il Collegio delle Dimesse e la Basilica di Santa Giustina con i rispettivi refettori, il primo settecentesco e il secondo quattrocentesco.

Inoltre è prevista la visita all’Orto Botanico, con la sua varietà di piante aromatiche, e il nuovo Giardino della Biodiversità.

Tempo di percorrenza: circa 4 ore

Lunghezza: circa 4 km

Difficoltà: bassa, ma a passo sostenuto

Punti di partenza e arrivo per turni di visita:

ore 9

partenza dall’Orto Botanico, via Orto Botanico, 15, arrivo a Palazzo Zuckermann, corso G. Garibaldi, 33;

ore 9.30

partenza dall’Orto Botanico, via Orto Botanico, 15, arrivo a Palazzo Zuckermann, corso G. Garibaldi, 33;

ore 13.30

partenza da Palazzo Moroni, sportello Sicurezza al piano terra, ingresso da via VIII febbraio, 8, arrivo all’Orto Botanico, via Orto Botanico, 15;

ore 14

partenza da Palazzo Moroni, sportello Sicurezza al piano terra, ingresso da via VIII febbraio, 8, arrivo all’Orto Botanico, via Orto Botanico, 15.

È richiesto di presentarsi al punto di ritrovo 30 minuti prima dell’orario di partenza delle visite.

Iscrizioni

Iscrizione obbligatoria dal 16 al 26 ottobre 2018.

L’iscrizione viene effettua per ordine di registrazione, fino al raggiungimento di 35 partecipanti per ciascun orario.

A conclusione dell’iscrizione, i partecipanti sono invitati a stampare il promemoria con i dati inseriti.

Per informazioni

La visita guidata è gratuita.

Iat - Uffici di informazione e accoglienza turistica di Padova

telefono 049 5207415

email ufficioturismo@comune.padova.it

https://www.facebook.com/events/204585913627149/

https://www.facebook.com/trekkingurbano/

http://www.trekkingurbano.info/