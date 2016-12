Visita loggia ed Odeo Cornaro

Proponiamo la visita guidata alla magnifica Loggia ed Odeo Cornaro. È richiesto un contributo di 8 euro per i soci dell'associazione mentre 10 euro per i non soci, i posti sono limitati. A seguire verrà offerto un aperitivo! Sarà possibile sottoscrivere o rinnovare la tessera per l'anno 2017 prima dell'inizio della visita (in questo caso il costo di tessera + visita sarà pari a 13 euro).

È necessaria la prenotazione anticipata del posto tramite messaggio privato tramite Facebook o email all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

Ritrovo ore 15.30 davanti all'ingresso della loggia sito in via Cesarotti, 37.

