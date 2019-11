Visita al museo e buffet di prodotti ciociari a La Masseria di Polverara

Stà per iniziare la 19° Fiera della Gallina di Polverara, e in collaborazione con il Comune di Polverara teniamo aperto il museo per una visita guidata gratuita, accompagnato da un buffet di prodotti tipici del Lazio.

Alle 14 di sabato 30 novembre sarà possibile partecipare ad una visita guidata del museo della Civiltà Contadina presso la nostra struttura. Una visita voluta dal Comune di Polverara per permettere di conoscere la nostra realtà alle persone che prima di venirci a trovare potranno visitare anche la Fiera della Gallina di Polverara.

Per l’occasione saranno con noi degli ospiti speciali: alcuni produttori del Lazio. Perchè far conoscere i prodotti tipici, scambiare esperienze e sostenere l’agricoltura è un impegno che deve coinvolgere tutti.

Nel nostro piccolo, daremo la possibilità ad alcuni produttori della Ciociaria, che, prima di arrivare a Bruxelles per rivendicare i diritti delle comunità agricole rurali, ci faranno conoscere ed apprezzare i propri prodotti, al termine della visita guidata con un buffet gratuito al quale invitiamo tutti.

Durante il pomeriggio sarà inoltre possibile ammirare le nostre Galline di Polverara, non solo nelle conosciute varietà Bianche e Nere ma anche nelle altre colorazioni, anch’esse ricostituite nella nostra azienda con un duro lavoro durato più di 20 anni.

La tradizionale fiera mercato si terrà a Polverara dal 28 novembre al 1 dicembre e dal 5 all’8 dicembre. Il programma della Fiera Gallina di Polverara è ricco di tanti eventi, buon cibo e tanto divertimento e lo trovate a questo link.

Info web

http://www.lamasseriadipolverara.it/sabato-30-ore-1400-visita-gratuita-al-museo-e-degustazione-prodotti-tipici/

https://www.facebook.com/events/427255461250470