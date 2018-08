"Visita speciale notturna" al castello del Catajo

Venerdì 31 agosto vero e proprio viaggio all'interno del Castello del Catajo: visita guidata al Piano Nobile con apertura in esclusiva della Cappella degli Imperatori.

Originalità e bizzarria: son proprio queste le caratteristiche principali dell’imponente struttura che si innalza sul versante meridionale del Monte Ceva. Negli anni in cui Palladio propone in Veneto mirabili esempi di ville simmetriche e geometriche, ...a Battaglia Terme sorge un complesso architettonico inusuale, che è una via di mezzo tra palazzo, casa di rappresentanza, castello e fortezza militare, costruito in tempi brevissimi (1570-1573) su progetto di Andrea da Valle per volontà di Pio Enea degli Obizzi.

Si sviluppa su una superficie di 30mila mq: è uno dei castelli più estesi del Veneto che conta ben 350 stanze! Nel piano Nobile è perfettamente conservato un ciclo pittorico, opera di Gianbattista Zelotti, il più importante collaboratore di Paolo Veronese. Ma vieni a scoprire di più con noi.

Visita ore 21, ritrovo 5 minuti prima all'ingresso del Castello

Dettagli

Contributo di visita: Adulti 20 euro, ragazzi dai 5 ai 18 anni 18euro

Prenotazione obbligatoria affrescoeuganeo@gmail.com - 3428587830