Palazzo Bo riapre al pubblico per un viaggio nell’arte tra storia e Novecento

Dopo la sospensione delle visite, imposta dall’emergenza COVID-19, si potrà tornare al Bo nel rigoroso rispetto delle norme di sicurezza.

---

Le visite, in questa prima fase, si terranno solo nei giorni di sabato, domenica e festivi, almeno fino a giugno 2020.

Le date ad oggi previste sono le seguenti:

23, 24, 30, 31 maggio 2020; 1, 2, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 giugno 2020.

Gli accessi saranno contingentati, con un massimo di 10 ingressi per turno. La prenotazione è obbligatoria.

I tour

La riapertura merita di essere celebrata in modo speciale: il tour proposto non si limiterà, come di consueto, alla parte storica del Palazzo, ma comprenderà anche le interessantissime stanze novecentesche, dove Gio Ponti ha lasciato indelebile il suo segno: Atrio degli Eroi, Scala del Sapere, Rettorato, Basilica, Aula Magna, Sala dei Quaranta…

Il tour si conclude con un gioiello che non può non far parte della visita: il teatro Anatomico con “Cucina Anatomica” e Sala di Medicina ad esso attigue.

Durata e orari

Il percorso avrà una durata di circa 1h 15’. I turni erogati, in lingua italiana, avranno questa cadenza:

9.30 - 11 - 12.30 - 14 - 15.30 - 17.

Info

Per informazioni e prenotazioni: 049.8273939, attivo dalle 9 alle 17, sabato e domenica compresi. È inoltre possibile visitare la pagina web e i social.

Prezzi e vendita biglietti "Palazzo Bo e il '900 di Gio Ponti"

Il prezzo di ingresso è comprensivo di visita guidata. I biglietti sono in vendita presso la biglietteria di Palazzo Bo (situata nel passaggio fra i due Cortili) con orario 9-18 nei giorni di visita. È obbligatorio prenotarsi.

Biglietti giro storico più Novecento

Euro 12: intero (26-64 anni);

Euro 10: over 65, alumni UniPadova, insegnanti e docenti di ogni ordine e grado non UniPadova, Padova card;

Euro 9: UniPadova arte e scienza (esibendo biglietto di ingresso di Orto Botanico / Sala dei Giganti), alumni UniPadova;

Euro 8: giovani (13-25 anni), volontari del Servizio Civile, ricercatori, ospiti accreditati da dipartimenti e/o strutture UniPadova;

Euro 25: biglietto famiglia (due adulti più fino a tre ragazzi di massimo 17 anni);

gratuito: bambine e bambini (0-5 anni), under 13 (6-12 anni se in compagnia di un adulto pagante), studentesse e studenti UniPadova, docenti e dipendenti UniPadova, studiose e studiosi senior, giornaliste e giornalisti, guide, persone con disabilità e loro accompagnatori o accompagnatrici.

Info web

https://www.unipd.it/visitebo