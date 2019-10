Tra arte e misteri, visita guidata a Palazzo Cavalli

Con il mese di ottobre ritorna la possibilità di visitare Palazzo Cavalli guidati da uno storico dell’arte. I tesori d’arte custoditi all’interno del palazzo, i misteri e le vicende travagliate di questa famiglia, che si sono susseguite nel corso dei secoli, saranno l’oggetto di un’avvincente visita guidata tra le sale affrescate.

Visita guidata per per tutti con taglio storico/artistico in collaborazione con Mondo Delfino.

Dove: Palazzo Cavalli, via Giotto 1 – 35131 Padova

Quando: Domenica 13 ottobre 2019 – ore 16

Durata della visita: 1 ora e 30 minuti

Costo: 5 euro per persona (gruppi di 10 persone 45 euro)



Prenotazione obbligatoria entro il 9 ottobre 2019. Numero massimo di partecipanti 25. L’iniziativa si svolgerà solo al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Prenota il tuo posto online direttamante sul sito: https://bit.ly/2nLEV23

Dal lunedì al venerdì 9 – 12

Segreteria Musei tel. 333-4308117

Web: http://www.mondodelfino.it/wordpress/eventi/?id_evento=126

