“Case mai viste”, alla scoperta di Palazzo Pisani De Lazara

È decisamente un’occasione unica e imperdibile, quella proposta dal terzo appuntamento di Case mai viste, l’iniziativa del Museo diocesano di Padova, che all’interno del più ampio progetto Mi sta a cuore**, apre al pubblico le porte di alcune dimore illustri ma poco conosciute.

Ultimo appuntameto

Venerdì 31 maggio, ore 19.30

Un palazzo in città

Palazzo Pisani De Lazara

a Padova, riviera San Benedetto 88

Ospiti

Massimo Finco, Presidente Assindustria Venetocentro

Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università degli Studi di Padova

La visita consentirà di accedere anche al giardino e ad alcuni ambienti normalmente non visibili, e di ammirare la decorazione pittorica di Pietro Antonio Novelli.

Ingresso e dettagli

Biglietti Euro 10

Scarica il pieghevole di "Case mai viste"

L’apertura dei luoghi è possibile grazie all’aiuto prezioso dei Volontari per il Patrimonio Culturale del Touring Club Italiano.

Si ringraziano i proprietari dei siti e gli ospiti che hanno dato la loro adesione gratuitamente.

Le visite sono a numero chiuso ed è necessaria la prenotazione

049 8761924 | info@museodiocesanopadova.it

Info web

http://museodiocesanopadova.it/web/attivita_scheda.php?valo=i_9_183

https://www.facebook.com/MuseoDiocesanoPadova/

**Il progetto Mi sta a cuore

Mi sta a cuore è un progetto nato nel 2013, che vede il Museo diocesano e l’Ufficio Beni culturali della Diocesi di Padova impegnati a sensibilizzare il restauro e la valorizzazione di beni artisti conservati nelle chiese della città e del territorio, rendendo partecipi e coinvolgendo attivamente nel sostegno agli interventi di recupero singoli e comunità, proprio perché il patrimonio culturale è un vero e proprio “bene comune”!

Mi sta a cuore, infatti, non è solo una campagna di raccolta fondi, ma un’esperienza che vuole avvicinare comunità e cittadini alla conoscenza dei tesori storici e artistici di cui si è comuni depositari. Un percorso di vicinanza all’opera e di partecipazione al suo recupero che vede in calendario occasioni di “cantiere aperto” al pubblico durante il restauro delle opere, per favorire una conoscenza ravvicinata di particolari, storia, evoluzione dell’intervento e altre iniziative di sensibilizzazione.

La prima edizione (2013) ha riguardato il restauro di tre crocifissi lignei – quelli delle chiese di Chiesanuova, Polverara e San Gaetano in Padova – successivamente esposti al Museo diocesano.

La seconda edizione (2014) ha interessato la Madonna in trono con bambino di Antonio Vivarini e Giovanni d’Alemagna, proveniente dalla chiesa cittadina di San Tomaso Becket a Padova

La terza edizione (2018-2019) si concentra su tre opere d’arte di terracotta del XV secolo di particolare pregio per fattura, bellezza e valore storico-artistico: la Madonna con il Bambino, custodita nella chiesa della Natività della Beata Vergine Maria di Pozzonovo in provincia di Padova; il Compianto sul Cristo morto opera di un plasticatore padovano, collocata nella chiesa di San Pietro a Padova; la Madonna con il Bambino della chiesa di San Nicolò a Padova.