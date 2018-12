Visita pastorale del vescovo Claudio Cipolla, quinta tappa: le otto parrocchie di Albignasego

L’inizio del 2019 del vescovo di Padova mons. Claudio Cipolla vede la partenza della sua quinta tappa della Visita pastorale alle comunità della Diocesi di Padova. Da venerdì 4 a domenica 13 gennaio 2019, il vescovo Claudio sarà, infatti, in visita alle otto parrocchie che insistono nel territorio del comune di Albignasego: Albignasego, San Lorenzo, Ferri, Lion, San Giacomo di Albignasego, Carpanedo, Sant’Agostino di Albignasego, Mandriola.

I criteri che guidano la scelta dei gruppi di parrocchie da visitare prevedono, infatti, l’attenzione all’omogeneità territoriale, l’appartenenza comunale ed eventuali collaborazioni ecclesiali in atto.

Il tono della visita pastorale – orientata a vivere la quotidianità e l’ordinarietà della vita parrocchiale – sarà quello dell’incontro di preti, fedeli, gruppi ecclesiali e comunità parrocchiali, ma anche di malati e anziani: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36) è il filo conduttore su cui si muove la presenza del vescovo – che si presenta come figlio, fratello e padre – tra le parrocchie della Diocesi.

Durante i giorni di visita pastorale il vescovo Claudio incontrerà gli organismi di comunione delle parrocchie (consigli pastorali parrocchiali e consigli per la gestione economica) gli operatori pastorali, in particolare i referenti per la carità, i rappresentanti delle scuole dell’infanzia, il mondo sportivo (il 12 gennaio), i giovani (domenica 13 gennaio)…

A Sant’Agostino di Albignasego, poi, domenica 6 gennaio, Solennità dell’Epifania, il vescovo Claudio alle ore 11 celebrerà la santa messa e qui si vivrà anche la Festa delle genti con la partecipazione delle comunità cattoliche di altra nazionalità (appuntamento che solitamente si viveva al Tempio della Pace a Padova).

Non mancheranno poi gli incontri personali e di gruppo con i preti del territorio.

Tra i momenti comunitari e le celebrazioni presiedute dal vescovo Claudio ricordiamo :

venerdì 4 gennaio, alle ore 18.30, messa feriale ai Ferri

sabato 5 gennaio, alle ore 18, messa prefestiva a San Lorenzo

domenica 6 gennaio, alle ore 9.30 messa a Mandriola e alle ore 11 messa a Sant’Agostino (Festa delle genti); alle ore 18 celebrazione eucaristica a Lion

mercoledì 9 gennaio alle ore 18.30, messa feriale a San Giacomo

giovedì 10 gennaio, messa feriale a Mandriola

venerdì 11 gennaio, messa feriale ai Ferri

sabato 12 gennaio, messa festiva a San Giacomo

domenica 13 gennaio, alle ore 9.30 santa messa ai Ferri e alle ore 11 a Carpanedo; alle ore 18 a San Tommaso dove poi incontrerà i giovani.

Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà come di consueto il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” dove si possono trovare: una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale di volta in volta visitata dal vescovo; gli articoli che nel tempo sono stati scritti su quella zona; il profilo della parrocchia, accompagnato da cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa…

Il tutto agli indirizzi:

http://www.diocesipadova.it/ la-mappa-interattiva-della- visita-pastorale/

https://www.difesapopolo.it/ Visita-pastorale