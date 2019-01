Visita pastorale del vescovo Claudio Cipolla, sesta tappa: Montegrotto e Torreglia

Dopo aver iniziato l’anno con la visita alle comunità del territorio di Albignasego il vescovo Claudio Cipolla si prepara alla sua sesta tappa della visita pastorale, che lo vedrà impegnato dal 18 al 27 gennaio nelle parrocchie che insistono nei comuni di Torreglia e Montegrotto Terme. In tutto cinque comunità: Montegrotto, Mezzavia, Turri, Torreglia e Luvigliano.

I criteri che guidano la scelta dei gruppi di parrocchie da visitare prevedono, infatti, l’attenzione all’omogeneità territoriale, l’appartenenza comunale ed eventuali collaborazioni ecclesiali in atto.

Il tono della visita pastorale – orientata a vivere la quotidianità e l’ordinarietà della vita parrocchiale – sarà quello dell’incontro di preti, fedeli, gruppi ecclesiali e comunità parrocchiali, ma anche di malati e anziani: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (At 15,36) è il filo conduttore su cui si muove la presenza del vescovo – che si presenta come figlio, fratello e padre – tra le parrocchie della Diocesi.

Durante i giorni di visita pastorale il vescovo Claudio incontrerà i preti (24 gennaio) che operano o risiedono in queste realtà, gli organismi di comunione delle parrocchie (consigli pastorali parrocchiali e consigli per la gestione economica); gli operatori pastorali (25 gennaio), e alcune realtà particolari del territorio, per esempio, in questa occasione, il mondo alberghiero su cui si sostiene molta parte dell’economia della zona (23 gennaio, ore 20.45 a Montegrotto). Non mancherà l’incontro con i giovani (18 gennaio alle ore 20.45 a Montegrotto) e ci sarà anche l’occasione di accompagnare l’ingresso a Mezzavia del nuovo parroco: don Roberto Bicciato, parroco di Montegrotto Terme prenderà infatti anche la guida della comunità di Mezzavia.

Ci sarà poi tempo per gli incontri personali, con le realtà religiose, le scuole dell’infanzia, con anziani e famiglie.

Tra i momenti comunitari e le celebrazioni presiedute dal vescovo Claudio ricordiamo :

venerdì 18 gennaio, alle ore 18, messa feriale a Montegrotto, seguirà alle 20.45 l’incontro con i giovani delle cinque parrocchie protagoniste della visita;

sabato 19 gennaio, alle ore 18.30, messa prefestiva a Turri;

domenica 20 gennaio, alle ore 10, messa a Montegrotto mentre nel pomeriggio, alle ore 15.30, ci sarà l’ingresso del nuovo parroco a Mezzavia;

martedì 22 gennaio alle ore 19, messa feriale a Turri;

mercoledì 23 gennaio, alle ore 18, messa feriale a Montegrotto e alle ore 20.45 incontro del vescovo con le realtà alberghiere;

domenica 27 gennaio, alle ore 9, messa festiva a Torreglia e alle ore 11 a Luvigliano.

Ad accompagnare questo percorso di Chiesa e del vescovo, ci sarà come di consueto il settimanale diocesano la Difesa del popolo che, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro, e in sinergia con il sito internet diocesano, sta implementando un “atlante della visita pastorale” dove si possono trovare: una fotografia della realtà territoriale ed ecclesiale di volta in volta visitata dal vescovo; gli articoli che nel tempo sono stati scritti su quella zona; il profilo della parrocchia, accompagnato da cenni storici e artistici, indirizzi, notizie sulla vita religiosa…

Il tutto agli indirizzi:

http://www.diocesipadova.it/la-mappa-interattiva-della-visita-pastorale/